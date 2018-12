Sheriff's Log Last updated 12/6/2018 at 3:15pm



November 20 900 block E. Alvarado St. Found property November 21 300 block E. Alvarado St. Found narcotic, narcotic seizure November 24 5500 block Mission Rd. Shoplifting November 25 600 block W. Alvarado St. Death (Coroner's case) 1400 block Alturas Rd. Arrest: Use/under influence of controlled substance 39200 block De Luz Rd. Arrest: Vandalism 200 block W. Clemmens Ln. Arrest: Battery 1100 block S. Vine St. Arrest: Use/under influence of controlled substance 5500 block Mission Rd. Arrest: Battery 3200 block Via Altamira Rd. Residential burglary 200 block W. Fallbrook St. Miscell...





