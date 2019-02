Sheriff's Log

Last updated 2/21/2019 at 3:05pm

Jan. 31

32000 block Shamrock Rd. Fraud: credit card/ identity theft

Feb. 2

500 block Stewart Canyon Rd. Take vehicle w/out owner’s consent: Vehicle theft

Feb. 6

500 block E. Elder St. Arrest: Violation parole: Felony

Feb. 8

1000 block S. Mission Rd. Lost article

Feb. 9

Camino Del Cielo @ Del Cielo Este Take vehicle w/o owner’s notice/Vehicle theft

300 block E. Alvarado St. Vandalism: $400 or less: windows damaged

2000 block Tecalote Dr. Grand theft auto

Feb. 11

200 block N. Mission Rd. Lost article

200 block W. Beech St. Arrest: Drunk in public

300 block E. Alvarado St. Narcotics found

Feb. 12

500 block E. Elder St. Arrest: Violation parole: Felony

4000 block Oak Island Ln. Arrest: Suspicious person/ known stolen property

Feb. 13

1000 block E. Mission Rd. 5150/ Mental disorder: 72 hr. observation

2000 block Lookout Mountain Rd. Recovered stolen vehicle

30000 block North River Rd. Death: coroner’s case

Feb. 14

1000 block Rice Canyon Rd. Arrest: Drunk in public

Feb. 15

1000 block Capra Wy. Lost article

Feb. 16

400 block N. Hill Ave. Vandalism to vehicle: $400 or less

500 block Minnesota St. Arrest: Simple battery

Feb. 17

1000 block Alturas Rd. Domestic violence Incident

3000 block Oak Cliff Dr. Death: coroner’s case

4000 block Via Serra Arrest: spousal abuse w/ minor injury

Feb. 18

5000 block Mission Rd. Missing person: adult

0 block Country Glen Rd. Death; Suicide

Feb. 19

100 block W. Fallbrook St. Domestic violence incident