Bonsall High School Graduates of 2020
Last updated 6/18/2020 at 5:43pm
Congratulations to the Bonsall High School Graduates of 2020! We are so proud of you! Good job!
Conrado Acevedo Batiz
Wahaab Ademola
Lisbeth Aguilar
Austin Alanis**
Austin Altizer
Elizabeth Amador
Sara Barclay*
Amanda Brown
Jesse Brown
Bradley Brown II
Cole Buccino
Gustavo Calderon
Jasmine Camacho Cedillo
Blou Diaz
Jonathan Esposito
Abigayle Ford
Isabella Ford
Leslie Galarza
Taylor Gibbs
Faith Gioia
Taylor Gomez-Douglas
Emmanuel Gonzalez
Tyler Harmer
Jazzlyn Hendrix
Mikayla Hinely
Mason Hodlin
Heather Holdo*
Catrina Jaime
Avery Johnson
Keiston Jones
Nicolas Jordan
Najia Lamb
Adriel Lopez
Brianna Lopez
Maria Macias
Olivia McNulla
Luis Medina
Cora Miranda
Hiro Moore
Melina Mora
Jayden Winford Morse
Alvaro Moynedo Bautista
Emily Najar
Meran Neese
Christopher Neidner
Connor Newton
Lisa Nowosad
Jordan Nuckols
Samuel Olozagaste
Andrea Orozco
Gabriel Phillips
Conrad Pineda
Randy Richards
Alexander Rickman
Makenna Riddell
Hunter Robillard
Miguel Rocha Perez
Jose Rodriguez
Jesica Romero
Elias Salvador
Daisy Sanchez
Madison Schneider
Kassandra Sherman
Gabriel Sites
Ashlin Smith
Allie Stahlheber
William Vanni
Jack Wallace
Nelson Wallace
Maddison Walsh
Justin Winebrenner
* Valedictorians
** Salutatorian
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