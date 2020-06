Congratulations to the Bonsall High School Graduates of 2020! We are so proud of you! Good job!

Conrado Acevedo Batiz

Wahaab Ademola

Lisbeth Aguilar

Austin Alanis**

Austin Altizer

Elizabeth Amador

Sara Barclay*

Amanda Brown

Jesse Brown

Bradley Brown II

Cole Buccino

Gustavo Calderon

Jasmine Camacho Cedillo

Blou Diaz

Jonathan Esposito

Abigayle Ford

Isabella Ford

Leslie Galarza

Taylor Gibbs

Faith Gioia

Taylor Gomez-Douglas

Emmanuel Gonzalez

Tyler Harmer

Jazzlyn Hendrix

Mikayla Hinely

Mason Hodlin

Heather Holdo*

Catrina Jaime

Avery Johnson

Keiston Jones

Nicolas Jordan

Najia Lamb

Adriel Lopez

Brianna Lopez

Maria Macias

Olivia McNulla

Luis Medina

Cora Miranda

Hiro Moore

Melina Mora

Jayden Winford Morse

Alvaro Moynedo Bautista

Emily Najar

Meran Neese

Christopher Neidner

Connor Newton

Lisa Nowosad

Jordan Nuckols

Samuel Olozagaste

Andrea Orozco

Gabriel Phillips

Conrad Pineda

Randy Richards

Alexander Rickman

Makenna Riddell

Hunter Robillard

Miguel Rocha Perez

Jose Rodriguez

Jesica Romero

Elias Salvador

Daisy Sanchez

Madison Schneider

Kassandra Sherman

Gabriel Sites

Ashlin Smith

Allie Stahlheber

William Vanni

Jack Wallace

Nelson Wallace

Maddison Walsh

Justin Winebrenner

* Valedictorians

** Salutatorian