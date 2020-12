SHERIFF'S LOG Last updated 12/2/2020 at 7:37pm



Nov. 14 900 block E. Mission Rd Arrest: Assault with deadly weapon Nov. 16 5200 block S. Mission Rd Arrest: Possession of controlled substance, paraphernalia Nov. 17 300 block Andalusian Wy Petty theft 600 block S. Main Ave Petty theft 3900 block Reche Rd Recovered stolen vehicle 600 block S. Main Ave Stolen vehicle 38400 block Sandia Creek Dr Vehicle burglary Nov. 18 5200 block S. Mission Rd Vehicle burglary Nov. 19 2500 block Dos Lomas Death Nov. 20 E. Fallbrook St @ Potter St Arrest: No vehicle registration/insurance, possession of controlled substance, p...





For access to this article please sign in or subscribe.