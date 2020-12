SHERIFF'S LOG Last updated 12/23/2020 at 5:28pm



Dec. 3 300 block E. Alvarado St Found narcotics 35800 block Esperia Wy Petty theft 1700 block S. Hill Ave Petty theft Dec. 4 31700 block Nira Ln Missing person Dec. 6 4700 block Oak Crest Rd Arrest: Kidnapping 3100 block Pankey Rd Arrest: Possession of controlled substance paraphernalia 1300 block Alturas Rd Recovered stolen vehicle 1500 block S. Mission Rd Shoplifting Dec. 7 200 block W. Aviation Rd Arrest: Assault with a deadly weapon 30000 block N. River Rd Petty theft 1200 block Sea Larks Dr Petty theft Dec. 8 800 block E. Alvarado St Arrest: Robbery 10...





