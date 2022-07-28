National Weather Service week ahead for San Diego County
Last updated 8/2/2022 at 10:09am
AREA FORECAST DISCUSSION
NATIONAL WEATHER SERVICE SAN DIEGO CA
901 AM PDT TUE AUG 2 2022
SYNOPSIS...
ISOLATED THUNDERSTORMS EXPECTED THIS AFTERNOON IN THE SAN BERNARDINO
MOUNTAINS, WITH LESSER CHANCES ELSEWHERE. THUNDERSTORM CHANCES
DECREASE FURTHER INTO WEDNESDAY, BEFORE BEGINNING TO INCREASE AGAIN
THURSDAY INTO THE WEEKEND. HUMIDITY WILL INCREASE FOR THE DESERTS
EARLY NEXT WEEK. ELEVATED SURF AND STRONG RIP CURRENTS WILL CONTINUE
AT ORANGE COUNTY BEACHES THROUGH WEDNESDAY.
DISCUSSION...FOR EXTREME SOUTHWESTERN CALIFORNIA INCLUDING ORANGE...
SAN DIEGO...WESTERN Riverside AND SOUTHWESTERN SAN BERNARDINO
COUNTIES...
FORECAST HIGHLIGHTS:
*ISOLATED THUNDERSTORMS IN THE MOUNTAINS THIS AFTERNOON AND WEDNESDAY
AFTERNOON.
*INCREASING CHANCES FOR MORE WIDESPREAD THUNDERSTORMS AND FLASH
FLOODING THURSDAY INTO EARLY NEXT WEEK.
*ELEVATED SURF AND STRONG RIP CURRENTS THROUGH WEDNESDAY.
THE ATMOSPHERE IS A LITTLE DRIER TODAY, WITH PRECIPITABLE WATER
ON THE 12Z KNKX SOUNDING DOWN TO 1.69 INCHES FROM THE 1.75 INCHES
YESTERDAY.
DEW POINT TEMPERATURES ARE ALSO DOWN 5 TO 10 DEGREES
COMPARED TO YESTERDAY IN THE MOUNTAINS AND DESERTS. WHILE THERE IS
A LITTLE LESS AVAILABLE MOISTURE TODAY, THERE SHOULD STILL BE
ENOUGH MOISTURE, INSTABILITY, AND SURFACE HEATING TO GENERATE
SOME ISOLATED THUNDERSTORMS IN THE MOUNTAINS, MAINLY IN SAN
BERNARDINO COUNTY.
HIGH RESOLUTION GUIDANCE IS SHOWING EVEN LESS
THUNDERSTORM COVERAGE WEDNESDAY, WITH FURTHER DECREASES IN
PRECIPITABLE WATER. FOR THURSDAY, CHANCES FOR THUNDERSTORMS WILL
INCREASE ONCE AGAIN ALONG WITH THE POTENTIAL FOR HEAVIER RAINFALL
AND FLASH FLOODING. THE LOCAL NAM-BOUNDED WRF SHOWS DEVELOPMENT ON
THURSDAY AFTERNOON MOSTLY ALONG CONVERGENCE BOUNDARIES IN THE
MOUNTAINS INTO THE HIGH DESERT.
FRIDAY INTO EARLY NEXT WEEK, ELONGATED HIGH PRESSURE FROM WEST TO
EAST WILL REMAIN CENTERED ACROSS THE CENTRAL AND SOUTHERN ROCKIES
AND PLAINS BRINGING THE FLOW OF MONSOONAL MOISTURE FROM THE
SOUTHEAST INTO THE AREA. THIS WILL HELP INCREASE THUNDERSTORM
CHANCES EACH AFTERNOON AND EVENING IN THE MOUNTAINS AND DESERTS.
THUNDERSTORMS COULD MOVE WEST OF THE MOUNTAINS AT TIMES AND OCCUR AT
OTHER TIMES OF DAY.
NBM CHANCES FOR MEASURABLE RAINFALL FOR BIG BEAR
REMAIN HIGHEST ON MONDAY. NBM SURFACE DEWPOINTS INCREASE STEADILY
FOR THERMAL FOR THE WEEKEND INTO MONDAY, PEAKING AT 74 ON MONDAY
MORNING, SO IT SHOULD BE NOTICEABLY MORE HUMID IN THE LOWER DESERTS
BY SUNDAY AND MONDAY.
MOST DAYS INTO EARLY NEXT WEEK WILL HAVE PERIODS OF HIGH CLOUDS
WITH PATCHY NIGHT AND MORNING LOW CLOUDS ALONG THE COAST. THE
MONSOONAL MOISTURE AND CLOUD COVERAGE WILL LEAD TO WARMER NIGHTS
AND COOLER INLAND HIGH TEMPERATURES, WITH TEMPERATURES FOR THE
MOUNTAINS, DESERTS, AND INLAND VALLEYS 5 TO LOCALLY 10 DEGREES
BELOW AVERAGE. NBM SHOWS AN 18 PERCENT CHANCE FOR THERMAL NOT TO
HAVE A HIGH TEMPERATURE OF 100 OR MORE FOR NEXT MONDAY.
.AVIATION...
021530Z...COAST/VALLEYS...VERY PATCHY STRATUS THIS MORNING IS ALMOST
GONE EXCEPT FOR NEAR THE COAST OF SAN DIEGO COUNTY, AND JUST
OFFSHORE. ANY BASES NEAR 1,000 FT MSL MAY AFFECT THE BEACHES THROUGH
MIDDAY, BUT NOT LIKELY TO IMPACT THE COASTAL AIRPORTS ANY MORE THIS
MORNING. PATCHY STRATUS WITH BASES REMAINING NEAR 1,000 FT MSL
REDEVELOPING AFTER 06Z WED, BUT LOW CONFIDENCE IN TIMING OF ANY CIGS
AT THE COASTAL AIRPORTS. OTHERWISE VARIABLE MID AND HIGH CLOUDINESS
AT/ABOVE 10,000 FT MSL.
MOUNTAINS/DESERTS...VARIABLE MID AND HIGH CLOUDINESS AT/ABOVE 10,000
FT MSL THROUGH TONIGHT. SHRA/TSRA POSSIBLE OVER THE MOUNTAINS AND
HIGH DESERT AFTER 19Z THIS AFTERNOON, WITH CB BASES NEAR 10,000 FT
MSL AND TOPS TO 35,000 FT MSL. GUSTY OUTFLOW WINDS, HEAVY RAIN, AND
REDUCED VIS VCTY TSRA.
MARINE...
SWELL FROM TROPICAL STORM FRANK WILL PEAK TODAY AND WEDNESDAY WITH
COMBINED SEAS UP TO 6 FT AT 12-15 SECONDS. SEAS WILL LOWER THURSDAY.
OTHERWISE NO HAZARDOUS MARINE WEATHER THROUGH SATURDAY.
BEACHES...
A 4-5 FT SOUTH SWELL FROM 180-200 DEGREES AT A PERIOD OF 12-15
SECONDS WILL GENERATE HAZARDOUS SURF OF 4-7 FT, MAINLY ALONG SOUTH-
FACING BEACHES. EXPECT STRONG RIP AND LONGSHORE CURRENTS AT ALL
BEACHES THROUGH WEDNESDAY. HIGHEST SURF WILL BE IN NORTHERN ORANGE
COUNTY. A BEACH HAZARDS STATEMENT IS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY
AFTERNOON.
SKYWARN...
SKYWARN ACTIVATION IS NOT REQUESTED. HOWEVER WEATHER SPOTTERS ARE
ENCOURAGED TO REPORT SIGNIFICANT WEATHER CONDITIONS.
SGX WATCHES/WARNINGS/ADVISORIES...
CA...BEACH HAZARDS STATEMENT THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON FOR ORANGE
COUNTY COASTAL AREAS-SAN DIEGO COUNTY COASTAL AREAS.
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