Sheriff's Log

Last updated 11/17/2022 at 6:49pm

Nov. 4

7300 blk W. Lilac Rd. School burglary - Grand theft money/labor/property

1400 blk Alturas Rd. Vehicle burglary

Nov. 5

1500 blk Loch Ness Dr. Suicide actual or attempt - Misc. incidents

600 blk E. Elder St. Battery with serious bodily injury

Nov. 6

3400 blk S. Old Highway 395 Vehicle burglary

500 blk Ammunition Rd. Willful cruelty to child with no great bodily injury

500 blk Ammunition Rd. Residential burglary

600 blk Ammunition Rd. Found amphetamine/methamphetamine

600 blk Ammunition Rd. Found narcotic/narcotic seizure

Nov. 7

1600 blk Reche Rd. Domestic violence - Spousal/cohabitant abuse with minor injury

1400 blk Alturas Rd. Arrest made - Domestic violence - Spousal/cohabitant abuse with minor injury

900 blk Alturas Rd. Domestic violence - Battery - spouse/exspouse/date etc.

200 blk N. Stage Coach Ln. Missing juvenile runaway

31900 blk Del Cielo 5150 - Mental disorder - 72 hr observation

5400 blk Villas Dr. Simple battery

3200 blk Brooke Hollow Rd. Missing juvenile runaway

500 blk Alturas Rd. Disorderly conduct

Nov. 8

500 blk Ammunition Rd. Arrest made - Simple battery

1400 blk Winterhaven Rd. Simple battery

300 blk E. Alvarado St. 5150 - Mental Disorder - 72 hr observation

E. Alvarado St. Missing juvenile runaway

1400 blk Winterhaven Rd. 5150 - Mental disorder - 72 hr observation

Nov. 9

700 blk Alturas Ln. Arrest made - Violation of domestic violence court order

1400 blk E. Alvarado St. Arrest made - Drunk in public - Alcohol/drugs combo