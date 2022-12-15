OFFICIAL ELECTION RESULTS
From the San Diego Registrar of Voters
Last updated 12/15/2022 at 8:07am
VOTER TURNOUT 54.2%
Ballots Cast 1,043,490
Mail Ballots 939, 021
Vote Center Ballots 104,388
Registered Voters 1,925,738
Fallbrook, Bonsall, Rainbow, Pala, Pauma Results
PALOMAR COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 5, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
JACQUELINE KAISER. 24,118 52.44%
NORMA Miyamoto. 21,873. 47.56%
BONSALL UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA - B, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
MICHAEL GADDIS. 1,181 73.67%
RICHARD H. BRUCK 422 26.33%
BONSALL UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA - D, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
ROGER MERCHAT. 963. 53.35%
BETH KLOPFENSTEIN. 621. 34.40%
MARK JONES. 221. 12.24%
FALLBROOK UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
COURTNEY HILBORN 1,139. 53.88%
JIM DOOLEY. 975. 46.12%
FALLBROOK UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 3, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
PAUL J. CHRISTENSEN. 2,846. 60.08%
KAREN CG WEISBER. 1,441. 30.42%
JENNIFER SEXTON. 450. 9.50%
FALLBROOK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
DIANE SEBALJ 474. 50.48%
CARON S. LIEBER. 465. 49.52%
FALLBROOK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 4, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
STACEY MCRAE. 2,266. 50.10%
SUSAN JACKSON LIEBES. 1,828. 40.42%
KRYSTAL LEE. 429. 9.48%
FALLBROOK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 5, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
MARY MCBRIDE. 2,161. 54.92%
JOANN LOPEZ. 1,774. 45.08%
FALLBROOK COMMUNITY PLANNING AREA MEMBER, PLANNING GROUP, VOTE FOR 7
Candidate Name Total Votes Percentage
EILEEN DELANEY. 8,883. 10.89%
STEVE BROWN. 7,293. 8.94%
J.J. NEESE. 6,940. 8.51%
JENIENE L. DOMERCQ. 6,711. 8.23%
SCOTT SPENCER. 6,112. 7.49%
KELLY E. HANSEN. 6,073. 7.45%
DEBBIE WILLIAMS. 5,904. 7.24%
MICHELE MCCAFFERY. 5,777. 7.08%
PETER W. WILSON. 5,741. 7.04%
KARI ANN HOYER. 5,070. 6.22%
TAUNA A. RODARTE. 4,864. 5.96%
MARK MERVICH. 4,563. 5.59%
VICTORIA STOVER. 3,612. 4.43%
LISA LYNN GEFFENEY. 2, 762. 3.39%
KRYSTAL LEE. 1,263. 1.55%
FALLBROOK REGIONAL HEALTH DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS ZONE NO. 1, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
JENNIFER JEFFRIES. 1,636. 53.89%
SYDNEY LAY. 1,458. 46.11%
FALLBROOK REGIONAL HEALTH DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS ZONE NO. 3, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
WILLIAM R. LEACH. 1,687. 53.64%
MARGIE MOSAVI. 1,458. 46.36%
FALLBROOK REGIONAL HEALTH DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS ZONE NO. 5, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
TERRY BROWN. 2,942 62.20%
HOWARD SALMON. 1,788. 37.80%
RAINBOW COMMUNITY PLANNING AREA MEMBER, PLANNING GROUP, VOTE FOR 5
Candidate Name Total Votes Percentage
MICHELE D. SHEEHAN. 307. 16.22%
LYNNE T. MALINOWSKI. 297. 15.69%
FREDERICK L. RASP. 295. 15.58%
DOUGLAS W. GASTELUM. 284. 15.00%
MARTIN A. KURLAND. 275. 14.53%
GUY M. MATURO. 237. 12.52%
ERIN MATURO. 198. 10.46%
RAINBOW MUNICIPAL WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 3, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
MIGUEL "MIG" GASCA. 1,428. 62.82%
GREG IRVINE. 845. 37.18%
RAINBOW MUNICIPAL WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 4, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
PATRICIA A. TOWNSEND-SMITH 943 54.95%
BILL STEWART. 773. 45.05%
MEMBER, BOARD OF SUPERVISORS DISTRICT NO. 5, VOTE FOR 1
Candidate Name Total Votes Percentage
JIM DESMOND. 110,529. 60.11%
TIFFANY BOYD-HODGSON. 73,353. 39.89%
ASSESSOR/RECORDER/COUNTY CLERK (VOTE FOR 1)
JORDAN MARKS 452,353 51.51%
BARBARA BRY 425,913 48.49%
DISTRICT ATTORNEY (VOTE FOR 1)
SUMMER STEPHAN 731,009 100.00%
SHERIFF (VOTE FOR 1)
KELLY ANNE MARTINEZ 525,111 58.59%
JOHN HEMMERLING 371,104 41.41%
TREASURER-TAX COLLECTOR (VOTE FOR 1)
DAN MCALLISTER 657,962 74.45%
GREG HODOSEVICH 225,815 25.55%
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