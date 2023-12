Sheriff's Log

Last updated 12/7/2023 at 7:01pm

Nov. 25

500 blk Teran Dr. 5150 - Mental health crisis - 72 hr. observation

5200 blk S. Mission Rd. Petty theft - Get credit/etc. others ID

300 blk W. Aviation Rd. Grand theft from building

100 blk Ammunition Rd. Vandalism - $400 or more

Nov. 26

Los Alisos Dr. and S. Live Oak Park Rd. Traffic stop - Arrest - Felony bench warrant (our agency)

2400 blk Los Alisos Dr. Traffic stop - Arrest - Possession of controlled substance, controlled substance paraphernalia, and unlawful tear gas weapon

5400 blk W. Lilac Rd. Burglary - Vehicle

2700 blk Gird Rd. Citizens arrest - Disorderly conduct: Disturb by loud/unreasonable noise

Nov. 27

1600 blk S. Mission Rd. Arrest - Possession of controlled substance and paraphernalia

300 blk Heald Ln. Report of elder abuse/neglect

Bonsall Missing adult

4700 blk Pala Rd. Found property

3200 blk Ridge Creek Dr. Fraud - Obtain money/etc by false pretense

3100 blk Olive Hill Rd. Violate domestic violence court order

300 blk Industrial Way Fraud - Grand theft: money/labor/property

Nov. 28

800 blk Hilbert Dr. Suspicious circumstance/misc. Incidents

200 blk Hass Ln. Commercial burglary

31500 blk Via Puerta Del Sol Burglary in process - Vandalism

500 blk Teran Dr. Missing juvenile/runaway

Nov. 29

1600 blk Willow Glen Rd. Battery - Simple

1100 blk S. Mission Rd. Traffic stop - Arrest - Driving w/out valid driver’s license

400 blk E. Fallbrook St. Battery - Simple

Alvarado St. Assault w/deadly weapon: not a firearm

1100 blk S. Main Ave. Arrest - Under the influence of and possession of controlled substance paraphernalia

Nov. 30

35200 blk Blossom Pl. Grand theft: money/labor/property

1700 blk Monserate Way Report of suspicious person - Arrest- Possession of controlled substance paraphernalia

4200 blk Rancho Camino Norte Found property

1400 blk Los Amigos Death

1600 blk Calavo Rd. 5150 - Mental health crisis - 72 hr. observation

Dec. 1

100 blk E. Aviation Rd. Violation of domestic violence court order

500 blk Teran Dr. Missing juvenile/runaway

2600 blk S. Mission Rd. Take vehicle w/out owner's consent

Dec. 2

500 blk Industrial Way Commercial burglary and vandalism

1100 blk S. Main Ave. Arrest - Disorderly conduct - Intoxicated - Under the influence: drug and alcohol

3900 blk Lorita Ln. Enter noncommercial dwelling

4800 blk S. Mission Rd. Battery: spouse/exspouse/date/etc.

Dec. 3

600 blk E. Elder St. Battery on person

2000 blk E. Mission Rd. Battery - Simple

500 blk Industrial Way Vandalism - $500 or more

500 blk S. Main Ave. Found narcotic/narcotic seizure