Warrior band to host mattress fundraiser

FALLBROOK – The Fallbrook High School Music and Color Guard Program will host a Mattress Fundraiser event Saturday, Aug. 26, from 10 a.m. to 5 p.m. at Fallbrook High School.

There will be Simmons Beautyrest, Therapedic and Malouf brand products on display, and prices will vary based on size and brand: twin mattresses will start from $199, full from $279, queen from $299 and king/CA king from $499.

All sizes, styles and name-brand sets are available up to 50% below retail. There will be a showroom set up with 20 plus displays and a team of experts to assist. Layaway and delivery will be available.

El Sábado 26 de Agosto de 2023, el Programa de Guardia de Color y Musica de Fallbrook High School se complace en organizar un evento de recaudacion de fondos de colchones.

Información de Venta:

* Sábado 26 de Agosto de 2023, Fallbrook High School

*10 a.m. to 5 p.m.

*Habrá productos de las marcas Simmons, Beautyrest, Therapedic y Malouf en exhibición.

*Twin desde $199, Full desde $279, Queen desde $299, King/CA King desde $499

*Todos los tamaños, todos los estilos y juegos de marca están disponibles hasta un 50% por debajo del precio minorista.

* Habrá una sala de exhibición con más de 20 exhibiciones y un equipo de expertos para ayudar.

*Apartado y entrega están disponibles.

Agradecemos su apoyo y esperamos verlos el Sábado 26 de Agosto de 2023.

Submitted by Fallbrook High School.