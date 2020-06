Congratulations Ivy High School Class of 2020!

Good job Graduates!! You made it! Way to go, we are super proud of you. Way to work hard and stay the course. Keep following your dreams we believe in you!

Dalilah Aceves

Lynnette Alvarado

Luis Bautista

Joseph Butler

Candelaria Castaneda**

Joshua Castaneda

Liliana Castillo Franco

Kevin Chavez

Asia Clemons

Pedro Diaz

Christian Donis

Ernest Duffield CdeBaca

Tommy Duran

Araceli Gomez

Jason Heath

Milak Huff

Briana Ibarra

Yuliana Jimenez

Mireya Juarez Rivera

Sabrina Leal

Daniel Leon

Evelyn Leon

Leslie Lopez Zurita

Alonzo Maldonado

Edgar Mancilla

Pedro Martinez Morales

Julissa Martinez Reyes

Angelica Medina

Bayron Miguel Lux

Andrew Orozco

Benjamin Otte*

Joey Rios

Raul Sanchez

Bryant Templos Pimentel

* Valedictorian

**Salutatorian